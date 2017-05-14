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Сев ранних яровых завершен в Беларуси
15.05.2017 12:32 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых зерновых культур завершен в Беларуси, сообщил заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.
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Фото из архива 15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых зерновых культур завершен в Беларуси, сообщил заместитель начальника главного управления...
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Архив (Новости Экономики)
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