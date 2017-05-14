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Россельхознадзор усилит контроль девяти белорусских молочных предприятий
15.05.2017 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор с 15 мая усилит лабораторный контроль девяти белорусских предприятий. Об этом
«ФГБУ „Брянская МВЛ“ выявило несоответствия нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕЭС) в продукции животного происхождения, которая поступила из Беларуси», — говорится в сообщении.
Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении
Также Россельхознадзор временно ограничит поставку продукции с ПУП «Молочный полюс» из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке.
15 мая в Москве запланирована рабочая встреча замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александра Субботина и его российского коллеги Евгения Непоклонова. Заместители министров планируют подвести итоги инспекции Россельхознадзором белорусских предприятий, которая проводилась с 1 по 12 мая.
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Также Россельхознадзор временно ограничит поставку продукции с ПУП "Молочный полюс" из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также...
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