Россельхознадзор усилит контроль девяти белорусских молочных предприятий

Россельхознадзор с 15 мая усилит лабораторный контроль девяти белорусских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФГБУ „Брянская МВЛ“ выявило несоответствия нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕЭС) в продукции животного происхождения, которая поступила из Беларуси», — говорится в сообщении.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Копыльского ​и Любанского филиалов, ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты» и ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат».

Также Россельхознадзор временно ограничит поставку продукции с ПУП «Молочный полюс» из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке.

15 мая в Москве запланирована рабочая встреча замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александра Субботина и его российского коллеги Евгения Непоклонова. Заместители министров планируют подвести итоги инспекции Россельхознадзором белорусских предприятий, которая проводилась с 1 по 12 мая.