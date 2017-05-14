Скандал с сертификатами: в ЕЭК говорят, что ситуация под контролем

МИНСК, 15 мая — Sputnik, Алексей Стефанов. Евразийская экономическая комиссия объясняет ситуацию с регистрацией таможенных деклараций при пересечении таможенной границы России нестыковками в правоприменительной практике нормативных документов.



© Sputnik Кирилл Каллиников В Минске не исключают ответных мер на действия ФТС РФ по сертификатам

ФТС РФ перестала принимать для таможенного оформления сертификаты на сложнобытовую технику, выданные в других странах ЕАЭС, кроме России, в феврале 2017 года. В конце минувшей недели Госстандарт Беларуси заявил, что Федеральная таможенная служба России (ФТС) нарушает договоренности, не принимая сертификаты соответствия, выданные в других странах ЕАЭС, и пригрозил принятием остальными странами-участницами ответных мер.

Почему сложилась такая ситуация и что делается для разрешения конфликта?— с этими вопросами Sputnik обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

"Согласно Договору о ЕАЭС страны Союза обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям союзных технических регламентов, без проведения дополнительных процедур оценки соответствия. Если говорить проще, то краеугольным камнем евразийской интеграции является принцип, при котором сертификаты и иные документы, полученные в одной из стран Союза в полном соответствии с процедурой, действующей в ЕАЭС, должны приниматься на территории всех пяти государств без дополнительных справок или согласований", - пояснила заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Лили Максудян.

Она подчеркнула, что ЕЭК стремится уйти от избыточного документирования операционной деятельности предприятий.

"Однако сопряжение требований законодательства всех пяти стран ЕАЭС, создание общих информационных баз и взаимодействие представителей тех или иных служб пока идет не так быстро, как нам бы хотелось. В результате мы сталкиваемся со сбоями или нестыковками в правоприменительной практике нормативных документов". — констатировала собеседница Sputnik.

Одним из таких сложных моментов для таможенных служб России и Беларуси, по словам Максудян, и стала ситуация с регистрацией таможенных деклараций при пересечении таможенной границы России.

"Федеральная таможенная служба РФ включила в пакет требований к экспортерам, зарегистрированным в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и ввозящим в Россию товары из третьих стран, наличие документов об оценке соответствия этих товаров требованиям единых технических регламентов Евразийского экономического союза, которые должны быть выданы в России. Это нарушает принципы нашего Союза", — отметила Максудян и выразила благодарность представителям бизнес ассоциаций, "которые оперативно проинформировали нас о происходящем".

Первым делом Комиссия, как рассказала Максудян, хотела разобраться, почему случился этот сбой, поскольку ранее Таможенная служба России принимала сертификаты соответствия, выданные в странах Союза.

"Надо было решить, как исправить ситуацию и снять накал страстей", — сказал она.

"Начались интенсивные консультации с Федеральной таможенной службой России, Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли РФ. К работе были привлечены представители всех пяти стран Союза. Стало понятно, что одной из причин возникших сложностей стала действующая в ФТС России система электронного декларирования, которую необходимо модернизировать. Кроме того, в ходе конструктивного диалога представители стран Союза нашли возможности снять некоторые взаимные вопросы, связанные с прослеживаемостью и прозрачностью экспортных поставок", — заверила представитель ЕЭК.

В итоге 28 апреля этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, на котором вице-премьеры правительств стран Союза поручили таможенным органам государств-членов ЕАЭС обеспечить применение документов об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС независимо от того, в каком из государств Союза они были выданы.

Как отметила Максудян, ФТС России подтвердила письмом в ЕЭК свою готовность действовать в соответствии с правилом Союза: "Действия таможенных органов Российской Федерации при совершении таможенных операций в отношении ввозимых из третьих стран в Российскую Федерацию товаров, сопровождаемых документами об оценке соответствия требованиям технических регламентов Союза, выданными (зарегистрированными) уполномоченными органами (организациями) государств-членов ЕАЭС, будут осуществляться в соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 28 апреля 2017 года".

"Мы рассчитываем, что Таможенная служба России уже в ближайшее время начнет обновление системы электронного декларирования, что обеспечит беспрепятственное прохождение документов об оценке соответствия, выданных на территории Союза, через таможенную границу Российской Федерации. Это позволит снизить издержки участников рынка стран Союза и обеспечить максимальную свободу движения товаров", — сообщила Лили Максудян.