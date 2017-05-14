Озимый рапс от непогоды не пострадал

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее, сообщил заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан во время брифинга на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" в пресс-центре БЕЛТА.

"Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее и удовлетворительное. Около 90% посевов озимого рапса успешно перенесло заморозки", - сказал Эрома Урбан.

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