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Озимый рапс от непогоды не пострадал
15.05.2017 12:57 — Новости Экономики | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее, сообщил заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан во время брифинга на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" в пресс-центре БЕЛТА.
"Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее и удовлетворительное. Около 90% посевов озимого рапса успешно перенесло заморозки", - сказал Эрома Урбан.
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"Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее и удовлетворительное. Около 90% посевов озимого рапса успешно перенесло заморозки", - сказал Эрома Урбан.
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