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Благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая
15.05.2017 13:08 — Новости Экономики | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая, благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая, сообщила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая, благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая, сообщила заместитель начальника Республиканского...
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