15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стали еще четыре китайские компании. Соответствующие договоры заключены 15 мая в посольстве Беларуси в Китае, передает корреспондент БЕЛТА.

В их числе ООО "Бел Лотослэнд", ООО "АЕ Интернэшнл Инвестмент", ООО "Компания по производству осветительных приборов с жидким металлом "Фэн Чэн" и ООО "Флюенс Интернэшнл Технолоджи".

"Три компании из провинции Гуандун. Они будут заниматься выпуском светодиодной продукции, - сказал журналистам глава Администрации парка Александр Ярошенко. - Четвертый проект связан с геотермальными разработками. Эта компания будет выпускать термонасосы, используя энергию земли. Продукция будет востребована и в "Великом камне": мы планируем, что она будет задействована в нашей социально-жилищной инфраструктуре".

По его словам, продукция этих предприятий будет пользоваться спросом как на белорусском рынке, так и за пределами страны.

Таким образом количество резидентов индустриального парка увеличилось до 13 компаний. Александр Ярошенко подчеркнул, что некоторые проекты могут окупиться за 1,5 года, а значит, бизнесу очень выгодно приходить в "Великий камень". Кроме того, заинтересовывают преференции и выстроенная инвестиционная политика по привлечению новых технологий и инноваций.-0-