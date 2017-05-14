Бесконечная «молочная война»: Россельхознадзор вводит усиленный контроль

Несмотря на заверения белорусской стороны в положительном исходе проверок Россельхознадзора, российское ведомство вновь ужесточает контроль за белорусской молочкой и обвиняет Беларусь в недостаточном контроле над качеством продукции.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, с 15 мая ведомство ужесточает контроль за продукцией девяти молочных предприятий Беларуси. По информации ведомства, были выявлены несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ, нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Контроль ужесточат за продукцией следующий предприятий:

- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017 (5 случаев), линкомицина – 12.05.2017 (6 случаев), в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина – 12.05.2017 (2 случая));

- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Копыльский филиал (выявление наличия остатков линкомицина в сыворотке молочной подсырной – 12.05.2017 );

- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков линкомицина – 12.05.2017 и тилозина 12.05.2017);

- ОАО «Барановичский молочный комбинат» (выявление в сыворотке сухой молочной наличия остатков тилозина – 12.05.2017 (2 случая));

- ОАО «Кобринский маслосырзавод» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина и тилмикозина – 12.05.2017);

- ОАО «Пружанский молочный комбинат» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017 (2 случая), линкомицина – 12.05.2017 (3 случая), в сыре - выявление консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235)– 10.05.2017);

- ОАО «Бабушкина крынка» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина 12.05.2017 (2 случая) и офлоксацина – 12.05.2017);

- ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина– 12.05.2017, остатков линкомицина и тилозина– 12.05.2017; в сыворотке молочной подсырной - наличие остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017,);

- ОАО «Молодечненский молочной комбинат» (выявление консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 11.05.2017);

- КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке – 12.05.2017);

- ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке – 12.05.2017).

Как сообщает ведомство, ситуация требует немедленных мер, так как белорусская сторона не контролирует качество своей продукции должным образом. Кроме того, Россельхознадзор ввел с 15 мая ограничения на ввоз продукции компании «Молочный полюс» из-за повторного выявления наличия остатков норфлоксацина (3 случая), пенициллина (4 случая), тилозина и офлоксацина (2 случая) в сухом обезжиренном молоке.

Стоит отметить, что сегодня, 15 мая, в Москве должны пройти переговоры между белорусской и российской сторонами по итогам инспекций, которые проводит Россельхознадзор в апреле и мае в Беларуси. Российское ведомство в своем заявлении опровергло информацию, озвученную заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александром Субботиным о том, что белорусская сторона подготовила ответы на замечания Россельознадзора по итогам апрельской проверки: в ведомстве сообщили , что никаких ответов от Беларуси не получали.

подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Напомним, в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания. Ранее Минсельхозпрод сообщал о том, чтоответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Напомним, в апреле этого годаряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалосьна поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.