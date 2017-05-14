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Доллар на торгах 15 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали

15.05.2017 13:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Доллар на торгах 15 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 15 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0134 до Br1,8599 (12 мая - Br1,8733 за $1).

Евро подорожал на Br0,0001 и составляет Br2,0348 (12 мая - Br2,0347 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0166 до Br3,2915 за 100 российских рублей (12 мая - Br3,2749 за 100 российских рублей).-0-

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар подешевел на Br0,0134 до Br1,8599 (12 мая - Br1,8733 за $1). Евро подорожал на Br0,0001 и составляет Br2,0348 (12 мая - Br2,0347 за 1 евро).

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