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Доллар на торгах 15 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали
15.05.2017 13:39 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 15 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0134 до Br1,8599 (12 мая - Br1,8733 за $1).
Евро подорожал на Br0,0001 и составляет Br2,0348 (12 мая - Br2,0347 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0166 до Br3,2915 за 100 российских рублей (12 мая - Br3,2749 за 100 российских рублей).-0-
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Доллар подешевел на Br0,0134 до Br1,8599 (12 мая - Br1,8733 за $1). Евро подорожал на Br0,0001 и составляет Br2,0348 (12 мая - Br2,0347 за 1 евро).
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