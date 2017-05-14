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Весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых - ученый

15.05.2017 12:22 — Новости Экономики | БелТА  
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Весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых - ученый
Эрома Урбан

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых зерновых, сообщил заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

"Этой весной был нетипичный продолжительный период низких температур. Но весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых зерновых культур", - сказал Эрома Урбан.

Ученый отметил, что лишь на некоторых полях, где температура опускалась ниже минус 5 градусов, отмечается подмерзание листьев. Кроме того, переувлажнение почв в Витебской области и некоторых районах Минской области замедляло ход весенних полевых работ, а прохладная погода сдерживала интенсивный рост растений.

На посевах озимой ржи, пшеницы и тритикале отмечается фаза "выход в трубку", но из-за низких ночных температур уменьшилась интенсивность поступления и усвоения растениями азота, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. "В период трубкования формируются такие важные составляющие урожая, как длина колоса, количество колосков в нем. Недостаток азота в это время приводит к опадению нижних колосков. В то же время очень важно не превысить рекомендуемых доз. Для обеспечения хорошей урожайности озимых зерновых необходимо провести вторую подкормку азотными удобрениями", - подчеркнул Эрома Урбан.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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"Этой весной был нетипичный продолжительный период низких температур. Но весенние заморозки не нанесли существенного вреда посевам озимых зерновых культур", -...

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