Резидентами Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» стали еще четыре китайские компании. Соответствующие договоры заключены 15 мая в посольстве Беларуси в Китае.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

В их числе ООО «Бел Лотослэнд», ООО «АЕ Интернэшнл Инвестмент», ООО «Компания по производству осветительных приборов с жидким металлом «Фэн Чэн» и ООО «Флюенс Интернэшнл Технолоджи».

«Три компании из провинции Гуандун. Они будут заниматься выпуском светодиодной продукции, — сказал журналистам глава Администрации парка Александр Ярошенко. — Четвертый проект связан с геотермальными разработками. Эта компания будет выпускать термонасосы, используя энергию земли. Продукция будет востребована и в „Великом камне“: мы планируем, что она будет задействована в нашей социально-жилищной инфраструктуре».

По его словам, продукция этих предприятий будет пользоваться спросом как на белорусском рынке, так и за пределами страны.

Таким образом количество резидентов индустриального парка увеличилось до 13 компаний.