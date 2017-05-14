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Всемирный банк пророчит спад белорусской экономике в 2017 году

15.05.2017 13:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Структурные недостатки и сжатие внутреннего спроса могут стать причиной спада белорусской экономики в этом году. Об этом заявил экономист белорусского офиса Всемирного банка Кирилл Гайдук на брифинге в Минске.

ВВП Беларуси в 2017 году может снизиться на 0,4%. Кирилл Гайдук это объяснил имеющимися структурными недостатками и сжатием внутреннего спроса.

Финансовая поддержка со стороны правительства России окажет лишь временное влияние на решение внутренних и внешних дисбалансов.

По прогнозам экспертов Всемирного банка, выход Беларуси на траекторию экономического роста возможен в 2018 году. «Белорусская экономика может вырасти на 0,7%», — говорится в обзоре ВБ. Прогноз на 2019 год — плюс 1,7%.

В прошлом году аналитики Всемирного банка прогнозировали, что в Беларуси в 2017 году ВВП упадет на 1%.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам экспертов Всемирного банка, выход Беларуси на траекторию экономического роста возможен в 2018 году.

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