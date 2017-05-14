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Беларусь продлила действие лицензирования экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС
15.05.2017 13:53 — Новости Экономики | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №351, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и строительства.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления.
Основные положения постановления вступают в силу с 16 мая 2017 года и действуют в течение шести месяцев.-0-
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Экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и...
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