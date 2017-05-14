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Всемирный банк прогнозирует небольшой рост ВВП в Беларуси в 2018 году

15.05.2017 13:44 — Новости Экономики | БелТА  
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Всемирный банк прогнозирует небольшой рост ВВП в Беларуси в 2018 году

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк прогнозирует небольшой рост реального ВВП в Беларуси в 2018 году, сообщил сегодня журналистам страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно данным обзора, в 2018 году прогнозируется рост ВВП на 0,7%, в 2019 году - на 1,2%.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным обзора, в 2018 году прогнозируется рост ВВП на 0,7%, в 2019 году - на 1,2%.

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