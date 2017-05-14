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Всемирный банк прогнозирует небольшой рост ВВП в Беларуси в 2018 году
15.05.2017 13:44 — Новости Экономики | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк прогнозирует небольшой рост реального ВВП в Беларуси в 2018 году, сообщил сегодня журналистам страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
Согласно данным обзора, в 2018 году прогнозируется рост ВВП на 0,7%, в 2019 году - на 1,2%.
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Согласно данным обзора, в 2018 году прогнозируется рост ВВП на 0,7%, в 2019 году - на 1,2%.
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