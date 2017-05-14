Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 мая 2017 года

В большинстве районов города по итогам недели цены на квартиры снизились. У основной массы снижение не превышало 0,3% и лишь Октябрьский район отметился снижением на 0,7%. Во Фрунзенском районе средняя цена предложения квартир увеличилась на 0,2%, аналогичная ситуация прослеживалась и в Центральном районе.

По итогам минувшего месяца рост цен был отмечен лишь в Советском районе.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:



