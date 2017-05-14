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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 мая 2017 года
15.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Обилие выходных дней в последние недели повлияло на общую активность продавцов и покупателей и могло исказить динамику основных рыночных индикаторов. Вторая половина мая в этом плане будет более показательной. Что касается минувшей недели, то медленное снижение цен на вторичном рынке продолжилось. За 7 последних дней
Медленный рост цен на первичном рынке, который мы наблюдали 4 недели подряд, остановился. По итогам минувшей недели средняя цена квартир в столичных новостройках не изменилась и по-прежнему составляет 1126 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения продолжает сокращаться: за минувшую неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,7%. Наибольший отток был зафиксирован у 1- и 2-комнатных квартир, которых стало меньше на 1-1,1%. Предложение 4-комнатных квартир сократилось на 0,4%, 3-комнатных, напротив, стало больше (+0,1%).
Текущий объем предложения квартир самый низкий с начала весны.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 15 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
В последнее время недельные колебания цен редко выходят за пределы диапазона +\- 0,4%. За последние 7 дней цены на 1-комнатные квартиры в Минске поднялись в среднем на 0,3%, 4-комнатные подорожали на 0,2%. Квартиры с двумя и тремя комнатами, напротив, подешевели на 0,1% и 0,3%, соответственно.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 15 мая выглядит следующим образом:
В большинстве районов города по итогам недели цены на квартиры снизились. У основной массы снижение не превышало 0,3% и лишь Октябрьский район отметился снижением на 0,7%. Во Фрунзенском районе средняя цена предложения квартир увеличилась на 0,2%, аналогичная ситуация прослеживалась и в Центральном районе.
По итогам минувшего месяца рост цен был отмечен лишь в Советском районе.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (-0,4%), Витебск – 540 $/м2 (+0,2%), Гомель – 564 $/м2 (-0,6%), Гродно – 696 $/м2 (+0,3%), Могилев – 568 $/м2 (+0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 937 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1471 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 1,1% до 807 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 8 по 15 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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