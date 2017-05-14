|
Беларусь вводит лицензирование экспорта дубленых кож за пределы ЕАЭС
15.05.2017 14:14 — Новости Экономики | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта дубленых кож за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №350, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".
Единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП, дополнен процедурой "Согласование выдачи лицензии на экспорт дубленых кож (код 4104 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), происходящих с территории Республики Беларусь". Согласование делается в течение 5 рабочих дней и выдается бесплатно.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления.
Основные положения постановления вступают в силу с 15 мая и действуют в течение шести месяцев.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии