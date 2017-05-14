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Беларусь вводит лицензирование экспорта дубленых кож за пределы ЕАЭС

15.05.2017 14:14 — Новости Экономики | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта дубленых кож за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №350, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Единый перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП, дополнен процедурой "Согласование выдачи лицензии на экспорт дубленых кож (код 4104 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), происходящих с территории Республики Беларусь". Согласование делается в течение 5 рабочих дней и выдается бесплатно.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления.

Основные положения постановления вступают в силу с 15 мая и действуют в течение шести месяцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС дубленых кож будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного...

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