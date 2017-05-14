Озимый рапс от непогоды не пострадал

Во время брифинга

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее, сообщил заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан во время брифинга на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" в пресс-центре БЕЛТА.

"Состояние посевов озимого рапса оценивается как хорошее и удовлетворительное, около 90% успешно перенесло заморозки", - сказал Эрома Урбан.

Заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский отметил, что в нынешнем году были благоприятные условия для озимых культур, поэтому гибель посевов по сравнению с прошлым годом небольшая. "Гибель посевов озимых зерновых культур составила всего 0,6% от посеянной площади, гибель озимого рапса - 11,5%, - уточнил он. - Это почти в пределах допустимых объемов. Поэтому надеемся, что в этом году мы получим больше рапса на зерно, больше загрузим свои перерабатывающие мощности и обеспечим животноводство".

Эрома Урбан рассказал о влиянии на посевы озимого рапса весенних заморозков: "В связи с поздними и продолжительными весенними заморозками растения озимого рапса повреждены морозами, что является окном для проникновения болезней. Для проведения защиты посевов от болезней необходимо максимально задействовать высококлиренсные опрыскиватели, сельскохозяйственную авиацию".

По данным Национального статистического комитета, площадь посевов озимого рапса в Беларуси на зерно и зеленый корм под урожай 2017 года составила 352,7 тыс. га, из них на зерно - 331,1 тыс. га.-0-

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