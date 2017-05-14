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Сев ранних яровых завершен в Беларуси

15.05.2017 12:32 — Новости Экономики | БелТА  
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Сев ранних яровых завершен в Беларуси
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых зерновых культур завершен в Беларуси, сообщил заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

По его словам, сев ранних яровых зерновых культур завершен, в том числе и в Витебской области, где переувлажнение почв замедляло ход полевых работ. "Начало весны нас радовало: ранняя весна дала нам больший запас времени для полевых работ. Но холодная погода в конце апреля - начале мая наряду с обильными осадками, особенно по северо-востоку, привела к замедлению темпов посевных работ и замедлению развития культур. Только завтра поступит оперативная информация о том, как пострадали яровые культуры от весенних заморозков, но мы уже знаем, что гибель яровых культур незначительная. Еще рано говорить о том, как повлияют весенние заморозки на урожай, но мы пока не прогнозируем существенного снижения объемов урожая из-за низких температур. Больше всего нас беспокоит организационный фактор - замедление темпов полевых работ из-за переувлажнения почвы. Из-за этого происходят самые большие потери", - сказал Василий Ядловский.

Он отметил, что из-за весенних заморозков пострадали плодовые и ягодные культуры. "В конце апреля-начале мая почки стали повреждаться из-за холодов. Цветение садов началось в первой декаде мая, но из-за холодной погоды не будет той прогнозируемой урожайности, на которую мы могли бы рассчитывать. Пострадали и ягодные культуры - голубика, смородина", - добавил заместитель начальника главного управления.

Кроме того, с опозданием идет развитие кормовых культур. Косовицу планируется начать на 5-6 дней позже, чем в прошлом году.

Василий Ядловский также отметил, что на этой неделе посадка картофеля может быть завершена. "До этого темпы посадки сдерживались из-за низких температур и перувлажнения почвы", - пояснил он.

В свою очередь заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан отметил, что на данный момент посеяно 69% от запланированных площадей кукурузы. "До 25 мая мы должны завершить сев кукурузы во всех регионах страны, чтобы сохранить высокую урожайность и получить качественный силос", - добавил он.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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Сев ранних яровых зерновых культур завершен, в том числе и в Витебской области, где переувлажнение почв замедляло ход полевых работ.

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