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Китай открывает рынок для белорусской говядины

15.05.2017 14:50 — Новости Экономики | БелТА  
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Китай открывает рынок для белорусской говядины
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай открывает свой рынок для белорусской говядины, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Сегодня в ходе встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина было парафировано соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины на китайский рынок. После завершения некоторых формальностей оно будет подписано в ходе официального визита главы китайского ветеринарного ведомства в Минск 7-12 июля", - сообщил Алексей Богданов.

В октябре 2016 года специалисты главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР провели аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: Брестского мясокомбината, Гродненского мясокомбината, Могилевского мясокомбината и "Велес-Мит". Как пояснили в министерстве, по итогам проверки проводилась работа по приведению некоторых технологических процессов на производстве и ветеринарной документации в соответствие с китайскими требованиями. В настоящее время все работы завершены и полностью устраивают китайскую сторону.

Беларусь является крупнейшим экспортером говядины на постсоветском пространстве, поставляя более 135 тыс. т говядины в год. Занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров охлажденной говядины. В 2016 году белорусская говядина поставлялась на рынки 10 стран.

"С открытием китайского рынка мы сможем в значительном объеме диверсифицировать наш экспорт, причем цена на китайском рынке на говядину достаточно высокая. Конечно, предстоит много работы по выстраиванию торговых цепочек с китайскими партнерами, в ближайший год мы планируем выйти на поставки говядины в объеме порядка 20 тыс. т. Следующий шаг со стороны Минсельхозпрода - это сертификация белорусских птицефабрик", - добавил Алексей Богданов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь является крупнейшим экспортером говядины на постсоветском пространстве, поставляя более 135 тыс. т говядины в год. Занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге...

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