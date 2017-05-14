ЕАБР предоставил Белинвестбанку кредитную линию в $10 млн на торговое финансирование

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития предоставил ОАО "Белинвестбанк" кредитную линию в $10 млн на цели торгового финансирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

"Евразийский банк развития и ОАО "Белинвестбанк" подписали соглашение, предусматривающее финансирование внешнеторговых операций клиентов Белинвестбанка в государствах - участниках ЕАБР. Соответствующее соглашение подписали сегодня управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев и заместитель председателя правления Белинвестбанка Андрей Сокирко", - рассказали в пресс-службе.

Согласно условиям соглашения ЕАБР предоставит $10 млн на 5 лет. Финансирование по кредитной линии может быть предоставлено на срок от 3 до 12 месяцев. Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами - участниками ЕАБР. Финансирование может быть предоставлено в долларах США, евро, тенге и российских рублях.

"Продукт является целевым и приоритетным для ЕАБР. Развитие инструментов торгового финансирования оказывает существенное влияние на развитие предприятий реального сектора экономики в государствах - участниках банка, а также финансового сектора Беларуси", - отметил Дмитрий Ладиков-Роев.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-