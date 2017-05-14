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Благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая

15.05.2017 13:08 — Новости Экономики | БелТА  
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Благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая
Светлана Кузьмич

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая, благоприятная для полевых работ погода ожидается во второй половине мая, сообщила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

"В ближайшие время мы не ожидаем неблагоприятных погодных условий для аграриев. Дневные температуры будут составлять больше 20 градусов выше нуля. На этой неделе будут последние ночные заморозки, а далее ночные температуры будут медленно повышаться. В воскресенье температура ночью составит уже 7-14 градусов тепла", - сказала Светлана Кузьмич.

По словам заместителя начальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Надежды Мельчаковой, масштабных повреждений сельскохозяйственных культур от весенних заморозков не отмечено. "Мы беспокоимся за озимый рапс, плодовые деревья. Из-за холодов сдерживались темпы посадки картофеля, посева кукурузы. Но в связи с повышением температуры и установлением солнечной погоды в ближайшее время условия для этих работ будут благоприятные. На этой неделе будет теплая сухая погода, а в третьей декаде мая ожидаются дожди", - рассказала она.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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"В ближайшие время мы не ожидаем неблагоприятных погодных условий для аграриев. Дневные температуры будут составлять больше 20 градусов выше нуля", - сказала...

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