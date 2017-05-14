Всемирный банк прогнозирует небольшой рост ВВП в Беларуси в 2018 году

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк прогнозирует небольшой рост реального ВВП в Беларуси в 2018 году, сообщил сегодня журналистам страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук во время презентации очередного "Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно данным обзора, в 2018 году прогнозируется рост ВВП на 0,7%, в 2019 году - на 1,2%. Прогноз на 2017 год - снижение ВВП на 0,4%.

При этом в первом квартале 2017 года в экономике страны наметилась стабилизация, обусловленная ростом экспорта. По мнению экспертов Всемирного банка, слабый рост в 2018-2019 годах ожидается за счет постепенного восстановления внешнего спроса. Ужесточение бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, а также обещанное финансирование со стороны правительства Российской Федерации, обеспечат временное решение проблем внутренних и внешних дисбалансов. "Ряд положительных шагов, направленных на улучшение деловой среды, необходимо дополнить комплексными мерами по реструктуризации сектора предприятий, облегчению ликвидации неэффективных компаний, а также формированию условий для появления новых фирм. Эти меры помогут улучшить конкурентоспособность традиционных экспортных секторов экономики", - подчеркнули во Всемирном банке.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким отметил, что повышение конкурентоспособности традиционных отраслей и переориентация экономики в сторону большей диверсификации экспорта позволят заложить основу для ускоренного роста доходов. "Это потребует реализации мер, направленных на рост производительности за счет постепенного уменьшения нерационального использования капитала и труда. Капитал Беларуси - высокообразованная рабочая сила и выгодное географическое положение - будет способствовать интеграции в глобальную экономику и переходу к более устойчивой траектории экономического роста", - констатировал он.

При этом во Всемирном банке обращают внимание на риски, связанные с зависимостью экономики Беларуси от экспорта продуктов нефтепереработки. "Нефтехимический сектор Беларуси способствовал экономическому росту и поддержке внутреннего спроса, однако экономика оказалась чувствительной к волатильности на мировых рынках нефти и к торговле энерготоварами с Россией. Эта ситуация требует внедрения действенных механизмов сглаживания внешних шоков. Использование нефтяных пошлин для усиления фискальных буферов - вместо финансирования дополнительных расходов - позволит сгладить негативное влияние экспорта нефтепродуктов на конкурентоспособность традиционных отраслей", - подчеркнул старший экономист Всемирного банка Карлис Смитс.

С 1992 года Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на $1,7 млрд на реализацию различных программ. На данный момент инвестиционный портфель банка включает девять проектов на сумму $973 млн.-0-