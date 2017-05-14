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Лукашенко провел в Пекине переговоры с руководством стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки

15.05.2017 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях форума «Один пояс и один путь», который прошел в Пекине 14−15 мая, провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Состоялись очень обстоятельные обмены мнениями и переговоры с премьер-министром Пакистана и президентом Турции. Помимо этого, был ряд контактов на полях форума с руководителями государств из Азии, Африки и Латинской Америки, — сказал Владимир Макей. — Президент общался очень тесно с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама».

По словам министра, такие мероприятия, как форум «Один пояс и один путь», являются хорошей возможностью, чтобы встретиться с лидерами государств и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. «Контакты были очень обстоятельные и обширные», — подчеркнул он.

Глава МИД Беларуси также рассказал, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь. 

 
 
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Глава МИД Беларуси также рассказал, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь.

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