Лукашенко провел в Пекине переговоры с руководством стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях форума «Один пояс и один путь», который прошел в Пекине 14−15 мая, провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Состоялись очень обстоятельные обмены мнениями и переговоры с премьер-министром Пакистана и президентом Турции. Помимо этого, был ряд контактов на полях форума с руководителями государств из Азии, Африки и Латинской Америки, — сказал Владимир Макей. — Президент общался очень тесно с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама».

По словам министра, такие мероприятия, как форум «Один пояс и один путь», являются хорошей возможностью, чтобы встретиться с лидерами государств и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. «Контакты были очень обстоятельные и обширные», — подчеркнул он.

Глава МИД Беларуси также рассказал, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь.