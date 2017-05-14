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Лукашенко провел в Пекине переговоры с руководством стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки
15.05.2017 15:33 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях форума «Один пояс и один путь», который прошел в Пекине 14−15 мая, провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
«Состоялись очень обстоятельные обмены мнениями и переговоры с премьер-министром Пакистана и президентом Турции. Помимо этого, был ряд контактов на полях форума с руководителями государств из Азии, Африки и Латинской Америки, — сказал Владимир Макей. — Президент общался очень тесно с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама».
По словам министра, такие мероприятия, как форум «Один пояс и один путь», являются хорошей возможностью, чтобы встретиться с лидерами государств и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. «Контакты были очень обстоятельные и обширные», — подчеркнул он.
Глава МИД Беларуси также рассказал, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь.
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Глава МИД Беларуси также рассказал, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь.
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