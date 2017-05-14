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Правительство отправило в отставку двух заместителей министров
15.05.2017 15:30 — Новости Экономики | Tut.by
Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей. Об этом
Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.
Новым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли станет Иван Вежновец. Согласие на его назначение
В постановлении правительства также указано, что Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю.
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А Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю.
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