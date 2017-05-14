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Правительство отправило в отставку двух заместителей министров

15.05.2017 15:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Новым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли станет Иван Вежновец. Согласие на его назначение на прошлой неделе дал президент. Кто станет новым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, пока неизвестно.

В постановлении правительства также указано, что Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю.

 
 
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А Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю.

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