15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай договорились о ключевых условиях деятельности совместного венчурного фонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, инвестиционная компания "Чайна Мерчантс Капитал" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" подписали соглашение о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда "Великий камень". Подписи под документом поставили председатель ГКНТ Александр Шумилин, генеральный директор "Чайна Мерчантс Капитал" Чжан Жижуон и заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка Сюй Баоминь.

Согласно документу учредителями фонда выступят: Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и Компания по развитию индустриального парка (10%). Размер фонда составит не менее $20 млн. Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий (высокотехнологичные, инновационные продукты, инновации в традиционных секторах экономики).

Срок функционирования фонда составит 6 лет: из них 4 года являются инвестиционным периодом, последние 2 года - периодом выхода. По истечении шестилетнего периода фонд может быть ликвидирован. Решение об этом принимает общее собрание акционеров.-0-