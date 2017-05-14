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Белорусскую говядину пустят на китайский рынок

15.05.2017 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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15 мая в ходе встречи Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина было парафировано соглашение, разрешающее поставки белорусской говядины на китайский рынок.

«После завершения некоторых формальностей оно будет подписано в ходе официального визита главы китайского ветеринарного ведомства в Минск 7−12 июля 2017 года», — рассказал TUT.BY начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов.

В октябре 2016 года специалистами Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проведен аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: «Брестский мясокомбинат», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат» и «Велес-Мит». Как пояснили в министерстве, по итогам проверки белорусскими специалистами проводилась работа по приведению некоторых технологических процессов на производстве и ветеринарной документации в соответствие с китайскими требованиями и в настоящее время все работы завершены и полностью устраивают китайскую сторону.

Беларусь является крупнейшим экспортером этого продукта на постсоветском пространстве, поставляя более 135 тысяч тонн говядины в год, и занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров охлажденного мяса говядины. В прошлом году белорусская говядина поставлялась на рынки десяти стран.

«С открытием китайского рынка мы сможем в значительном объеме диверсифицировать наш экспорт, причем цена на китайском рынке на мясо говядины достаточно высокая. Конечно, предстоит много работы по выстраиванию торговых цепочек с китайскими партнерами, но в ближайший год мы планируем выйти на поставки мяса говядины в объеме порядка 20 тысяч тонн. Следующий шаг в плане Минсельхозпрода — это сертификация белорусских птицефабрик», — подчеркнул Алексей Богданов.

 
Теги: Минск
 
 
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"С открытием китайского рынка мы сможем в значительном объеме диверсифицировать наш экспорт, причем цена на китайском рынке на говядину достаточно высокая", -...

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