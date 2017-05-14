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Доля прямых иностранных инвестиций в Беларусь в январе-марте составила 87%

15.05.2017 16:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Доля прямых иностранных инвестиций в Беларусь в январе-марте составила 87%

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля прямых иностранных инвестиций в Беларусь в январе-марте составила 87%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национального статистического комитета.

Прямых иностранных инвестиций поступило $2,5 млрд, или 87% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2017 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,9 млрд.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования России (47,3% от всех поступивших инвестиций), Великобритании и Северной Ирландии (20,2%), Кипра (8,9%).

За январь-март 2017 года организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $859,5 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями республики направлены субъектам хозяйствования России (58,5% от всех направленных инвестиций), Украины (20,5%), Великобритании и Северной Ирландии (7,6%).

На долю прямых инвестиций пришлось 91,5% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За январь-март 2017 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,9 млрд.

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