Уже больше пяти месяцев в минском СИЗО на Володарского под стражей находятся три публициста, которых обвиняют в разжигании национальной розни. Доцент БГУИР Юрий Павловец , брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко — все были авторами агентства «Регнум» и еще пары российских СМИ. Там, чаще всего — под псевдонимами, они критиковали власти Беларуси за «заигрывание с националистами» и «уход от России». В отдельных текстах встречалась резкие выпады в адрес белорусского языка и суверенитета. Что сегодня с этим делом?



Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец. Коллаж TUT.BY

В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц — от 5 до 12 лет лишения свободы) продолжается.

«В настоящее время проводится психолого-лингвистическая экспертиза материалов, имеющихся в уголовном деле», — добавили в ведомстве.

Любовь Павловец, жена арестованного Юрия Павловца, рассказала TUT.BY, что лишь через три месяца после задержания началась экспертиза статей, в которых Министерство информации увидело разжигание национальной розни.

По данным Любови Павловец, в комиссию, которая проводит экспертизу, входят три человека. Два из них, сообщила женщина, входят в ту самую комиссию по экстремизму при Мининформе, подготовившую первое заключение по делу авторов «Регнума». С него и началось их уголовное преследование.

— До сих пор, ни мой муж, ни адвокат этого экспертного заключения не видели. Следователь не считает нужным его показывать и говорит, что имеет право не показывать его до конца следствия. Мне даже муж пишет в письмах, что не понимает, за что его арестовали.



Фото с сайта eadaily.com

О содержании этого документа рассказывала министр информации Лилия Ананич:

— В публикациях ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.

В сети публиковался список статей Павловца, к которым у Мининформа появились претензии, но не конкретные фрагменты и фразы этих текстов, которые ведомство посчитало разжигающими рознь.

Недавно Мингорсуд отказал Юрию Павловцу в возбуждении дела о защите чести и достоинства по иску к Мининформу. Ранее суд Центрального района Минска посчитал, что ему неподведомствен этот иск, потому что в законе не предусмотрена возможность обжалования заключения экспертной комиссии при Мининформе, сообщает БелаПАН.

28 апреля Павловец подал еще один иск — к газете «СБ-Беларусь сегодня» — за приписывание ему чужих цитат и сравнение с Геббельсом. Пока судьба этого дела неизвестна.

Любовь Павловец не виделась с мужем с момента его задержания. По ее словам, следователь считает это «нецелесообразным». Не дают свидание и матери публициста, говорит собеседница TUT.BY. Супруги Павловец переписываются каждый день, письма доходят с примерно с недельной задержкой, продолжила Любовь. Условия его содержания в СИЗО на Володарского не отличаются от других заключенных.

— Адвокат с ним может видеться хоть каждый день. За весь период следствия у него был всего один допрос — в конце марта. Адвокат находится под подпиской [о неразглашении]. Я не знаю, когда закончится следствие и экспертиза.

Еще одного фигуранта этого дела Дмитрия Алимкина, который писал под псевдонимом Алла Бронь, Павловец не знает, говорит его жена. С третьим — Сергеем Шиптенко — он хорошо знаком, в Москве даже недавно вышла их совместная книга об истории белорусской экономике. Любовь Павловец общается с женой Сергея Шиптенко. Сидят все трое не вместе.

— Я не знаю, чем закончится дело. Но я вижу как следователь относится к моим обращениям. Я не надеюсь ни на что хорошее.

Реакции и ход дела до сих пор

Дело авторов «Регнума» уже успело наделать немало шума. Выпустить публицистов призвала организация «Репортеры без границ». Ведущие белорусские правозащитники в студии TUT.BY рассказали , что пока не видели материалов дела, достаточных для того, чтобы назвать задержанных политзаключенными.

МИД России и посол РФ в Минске Александр Суриков не стали вступаться за арестованных. Официальная точка зрения Москвы: это белорусские граждане, публикации которых были провокационными и вредили отношениям двух стран. Редакция «Регнума» даже подала иск в суд против пресс-секретаря МИД России Марию Захарову за ее комментарий по этому делу.

Дело прокомментировал и Митрополит Минский и Заславский Павел: «Ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть. Зачем? Сегодня, когда надо делать все возможное, чтобы объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях, надо сделать так, чтобы не было этой искры».

В марте в Москве по запросу белорусских следователей задержали шеф-редактора «Регнума», белорусского гражданина Юрия Баранчика. Но экстрадиции не случилось — московский суд освободил его из-под ареста. Сам Баранчик подал прошение о политическом убежище.

В белорусском СК отмечают, что компетентные органы юстиции РФ рассматривают вопрос о выдаче Баранчика «для привлечения к ответственности за совершенное преступление на территории Республики Беларусь».