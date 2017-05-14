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"Мой муж не понимает, за что арестован". На какой стадии дело "пророссийских колумнистов"
15.05.2017 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Уже больше пяти месяцев в минском СИЗО на Володарского под стражей находятся три публициста, которых обвиняют в разжигании национальной розни. Доцент БГУИР
В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц — от 5 до 12 лет лишения свободы) продолжается.
«В настоящее время проводится психолого-лингвистическая экспертиза материалов, имеющихся в уголовном деле», — добавили в ведомстве.
Любовь Павловец, жена арестованного Юрия Павловца, рассказала TUT.BY, что лишь через три месяца после задержания началась экспертиза статей, в которых Министерство информации увидело разжигание национальной розни.
По данным Любови Павловец, в комиссию, которая проводит экспертизу, входят три человека. Два из них, сообщила женщина, входят в ту самую комиссию по экстремизму при Мининформе, подготовившую первое заключение по делу авторов «Регнума». С него и началось их уголовное преследование.
— До сих пор, ни мой муж, ни адвокат этого экспертного заключения не видели. Следователь не считает нужным его показывать и говорит, что имеет право не показывать его до конца следствия. Мне даже муж пишет в письмах, что не понимает, за что его арестовали.
О содержании этого документа
— В публикациях ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.
В сети публиковался
Недавно Мингорсуд
28 апреля Павловец подал еще один иск — к газете «СБ-Беларусь сегодня» — за приписывание ему чужих цитат и сравнение с Геббельсом. Пока судьба этого дела неизвестна.
Любовь Павловец не виделась с мужем с момента его задержания. По ее словам, следователь считает это «нецелесообразным». Не дают свидание и матери публициста, говорит собеседница TUT.BY. Супруги Павловец переписываются каждый день, письма доходят с примерно с недельной задержкой, продолжила Любовь. Условия его содержания в СИЗО на Володарского не отличаются от других заключенных.
— Адвокат с ним может видеться хоть каждый день. За весь период следствия у него был всего один допрос — в конце марта. Адвокат находится под подпиской [о неразглашении]. Я не знаю, когда закончится следствие и экспертиза.
Еще одного фигуранта этого дела Дмитрия Алимкина, который писал под псевдонимом Алла Бронь, Павловец не знает, говорит его жена. С третьим — Сергеем Шиптенко — он хорошо знаком, в Москве даже недавно
— Я не знаю, чем закончится дело. Но я вижу как следователь относится к моим обращениям. Я не надеюсь ни на что хорошее.
Реакции и ход дела до сих пор
Дело авторов «Регнума» уже успело наделать немало шума. Выпустить публицистов
Дело
В марте в Москве по запросу белорусских следователей
В белорусском СК отмечают, что компетентные органы юстиции РФ рассматривают вопрос о выдаче Баранчика «для привлечения к ответственности за совершенное преступление на территории Республики Беларусь».
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Уже больше пяти месяцев в минском СИЗО на Володарского под стражей находятся три публициста, которых обвиняют в разжигании национальной розни.
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