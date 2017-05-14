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Россельхознадзор вводит усиленный контроль над белорусской молочкой

15.05.2017 17:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Несмотря на заверения белорусской стороны в положительном исходе проверок Россельхознадзора, российское ведомство вновь ужесточает контроль за белорусской молочкой и обвиняет Беларусь в недостаточном контроле над качеством продукции.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, с 15 мая ведомство ужесточает контроль за продукцией девяти молочных предприятий Беларуси. По информации ведомства, были выявлены несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ, нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза. 

Контроль ужесточат за продукцией следующий предприятий:

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017 (5 случаев), линкомицина – 12.05.2017 (6 случаев), в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина – 12.05.2017 (2 случая));

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Копыльский филиал (выявление наличия остатков линкомицина в сыворотке молочной подсырной – 12.05.2017 );

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков линкомицина – 12.05.2017 и тилозина  12.05.2017);

ОАО «Барановичский молочный комбинат» (выявление в сыворотке сухой молочной наличия остатков тилозина – 12.05.2017 (2 случая));

ОАО «Кобринский маслосырзавод» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина и тилмикозина – 12.05.2017);

ОАО «Пружанский молочный комбинат» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017  (2 случая), линкомицина – 12.05.2017 (3 случая), в сыре  - выявление консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235)– 10.05.2017);

ОАО «Бабушкина крынка» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина 12.05.2017 (2 случая) и офлоксацина – 12.05.2017);

ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков ципрофлоксацина– 12.05.2017, остатков линкомицина и тилозина– 12.05.2017; в сыворотке молочной подсырной  - наличие остатков ципрофлоксацина – 12.05.2017,);

ОАО «Молодечненский молочной комбинат» (выявление консерванта Натамицин (пимарицин, дельвоцид) - (Е235) в сыре – 11.05.2017);

КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке – 12.05.2017);

 - ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» (выявление наличия остатков норфлоксацина в сухом обезжиренном молоке – 12.05.2017).

Как сообщает ведомство, ситуация требует немедленных мер, так как белорусская сторона не контролирует качество своей продукции должным образом. Кроме того, Россельхознадзор ввел с 15 мая ограничения на ввоз продукции компании «Молочный полюс» из-за повторного выявления наличия остатков норфлоксацина (3 случая), пенициллина (4 случая), тилозина и офлоксацина (2 случая) в сухом обезжиренном молоке.

Стоит отметить, что сегодня, 15 мая, в Москве должны пройти переговоры между белорусской и российской сторонами по итогам инспекций, которые проводит Россельхознадзор в апреле и мае в Беларуси. Российское ведомство в своем заявлении опровергло информацию, озвученную заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александром Субботиным о том, что белорусская сторона подготовила ответы на замечания  Россельознадзора по итогам апрельской проверки: в ведомстве сообщили, что никаких ответов от Беларуси не получали.

Ранее Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Напомним, в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.
 
В конце апреля белорусская сторона заявила, что никаких критически важных претензий у инспекторов во время проверок не возникало. В целом, белорусские чиновники изначально рассуждали так, словно все запреты Россия снимет, закрыв глаза на ранее высказанные претензии.
 
 
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Несмотря на заверения белорусской стороны в положительном исходе проверок Россельхознадзора, российское ведомство вновь ужесточает контроль за белорусской...

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