Беларусь и Китай рассчитывают учредить совместный венчурный фонд к сентябрю 2017 года

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай рассчитывают создать совместный венчурный фонд к осени 2017 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Основные решения уже все приняты. Летом мы планируем подготовить учредительные документы и до первого сентября учредить фонд. Параллельно мы подыскиваем венчурные проекты для того, чтобы профинансировать их за счет белорусско-китайского фонда уже в этом году", - сказал Александр Шумилин.

Как сообщалось, ГКНТ Беларуси, инвестиционная компания "Чайна Мерчантс Капитал" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" подписали 15 мая соглашение о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда "Великий камень". Его учредителями станут Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и Компания по развитию индустриального парка (10%). Размер фонда составит не менее $20 млн. Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий.-0-