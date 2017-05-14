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Россельхознадзор через неделю отчитается о проверке компаний Беларуси
15.05.2017 18:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Отчет о майской проверке белорусских производителей продуктов питания будет готов в течение недели, сообщил Минсельхоз России.
© Sputnik/ Виктор Толочко
В понедельник прошли переговоры заместителя главы российского министерства Евгения Непоклонова и его белорусского коллеги Александра Субботина. Они обсудили проведенные со 2 по 5 мая текущего года
"В течение текущей недели специалисты надзорного ведомства рассмотрят переданные материалы, а также подготовят отчет по итогам очередной инспекции предприятий Беларуси", – говорится в сообщении.
При Непоклонов обратил внимание, что случаи выявления несоответствия продукции, ввезенной в Россию из Беларуси, требованиям регламентов продолжают выявляться.
По его мнению, этого можно избежать, если белорусские предприятия начнут применять электронную систему ветеринарной сертификации, что позволит отслеживать "историю" продуктов и прозрачность их поставок.
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В РФ констатируют, что случаи выявления несоответствия продукции, ввезенной в Россию из Беларуси, требованиям регламентов продолжают выявляться.
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