Россельхознадзор через неделю отчитается о проверке компаний Беларуси

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Отчет о майской проверке белорусских производителей продуктов питания будет готов в течение недели, сообщил Минсельхоз России.



© Sputnik/ Виктор Толочко Россельхознадзор снова нашел антибиотики в белорусском молоке

В понедельник прошли переговоры заместителя главы российского министерства Евгения Непоклонова и его белорусского коллеги Александра Субботина. Они обсудили проведенные со 2 по 5 мая текущего года инспекции , проведенные Россельхознадзором в Беларуси, а также вопросы возможности возобновления поставок.

"В течение текущей недели специалисты надзорного ведомства рассмотрят переданные материалы, а также подготовят отчет по итогам очередной инспекции предприятий Беларуси", – говорится в сообщении.

При Непоклонов обратил внимание, что случаи выявления несоответствия продукции, ввезенной в Россию из Беларуси, требованиям регламентов продолжают выявляться.

По его мнению, этого можно избежать, если белорусские предприятия начнут применять электронную систему ветеринарной сертификации, что позволит отслеживать "историю" продуктов и прозрачность их поставок.