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Китайская корпорация "СИТИК Групп" инвестирует около $1,5 млрд в реализацию новых проектов в Беларуси

15.05.2017 18:40 — Новости Экономики | БелТА  
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15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Китайская корпорация "СИТИК Групп" инвестирует около $1,5 млрд в реализацию новых проектов в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления, президент корпорации "СИТИК Групп" Ван Цзюн по итогам переговоров представителей компании с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Первая наша задача заключается в том, чтобы завершить реализацию в Беларуси текущих проектов. С момента моего последнего визита в вашу страну прошел год, и мы видим возможности для запуска новых бизнес-идей, - сказал Ван Цзюн. - Мы уже договорились о создании в Беларуси производства специальных роботов, также начинаем реализацию проектов в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах. Объем инвестиций составляет около $1,5 млрд".

Руководитель корпорации отметил, что Беларусь создала для его компании очень хороший бизнес-климат. В "СИТИК Групп" полны уверенности в успехах взаимовыгодного сотрудничества. "Тем более Президент Беларуси оказывает всестороннюю поддержку в реализации проектов в различных сферах. Мы абсолютно уверены в будущих успехах", - подчеркнул он.-0-

 
 
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"Мы уже договорились о создании в Беларуси производства специальных роботов, также начинаем реализацию проектов в агропромышленной, сельскохозяйственной и...

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