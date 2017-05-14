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ЕАЭС вызывает живой интерес у многих стран на разных континентах - Петришенко

15.05.2017 18:29 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕАЭС вызывает живой интерес у многих стран на разных континентах - Петришенко
Игорь Петришенко (в центре). Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является перспективным и активно развивающимся объединением, вызывающим живой интерес у многих стран на разных континентах. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко на открытии Школы евразийской интеграции, которая сегодня начала свою работу в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Дипломат выразил уверенность, что школа молодых экспертов позволит найти еще больше правильных и нужных решений в деле развития евразийской интеграции, сделать очередной значимый шаг на пути дальнейшего совместного взаимовыгодного развития.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая на открытии мероприятия рассказала об истории становления евразийской интеграции, особенностях функционирования единого рынка ЕАЭС. Она ознакомила аудиторию с ключевыми направлениями и планами развития союза на ближайшие годы, в том числе в сфере международной деятельности ЕЭК, и возможностями развития торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами, региональными интеграционными объединениями.

Вице-президент Российского совета по международным делам Александр Дзасохов подчеркнул, что, несмотря на развитие азиатского вектора интеграции, ЕАЭС не должен отказываться и от сотрудничества с Европейским союзом. "Сейчас во многих странах Европы завершается выборный цикл, и нужно воспользоваться этой возможностью для установления диалога между Европейским и Евразийским союзами", - сказал он.

Школа евразийской интеграции организована Евразийской экономической комиссией и Российским советом по международным делам при участии посольства Беларуси в России. Ее участниками стали молодые эксперты, ученые и журналисты из стран ЕАЭС, а также из КНР, Венгрии, Швеции, Франции, Таиланда, Индии, Узбекистана и Южной Кореи.

Цель проекта - формирование у начинающих специалистов собственного видения интеграционных процессов, разработка предложений по развитию деятельности ЕАЭС, знакомство с деятельностью ЕЭК. Нынешняя школа является уже третьей. В этот раз акцент сделан на международном сотрудничестве ЕАЭС.

В течение недели в центре внимания будут форматы, инструменты и ключевые направления международного сотрудничества ЕАЭС, в том числе взаимодействие с третьими странами, международными организациями, региональными интеграционными объединениями. В частности, участникам будут представлены экспертная оценка переговорных треков ЕАЭС по созданию зон свободной торговли с третьими странами, текущие задачи и перспективы сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Отдельное внимание будет уделено европейскому опыту интеграции и возможностям его применения для ЕАЭС.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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