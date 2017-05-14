Объятия и рукопожатия. Визит Лукашенко в Китай в фотографиях

С 13 по 15 мая Александр Лукашенко находился в Китае. Он принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», а также провел переговоры с главами государств. Визит президента в Китай — в фотогалерее.



Президент Беларуси прилетел в Китай вместе с младшим сыном Николаем. 14 мая 2017 года. Фото: Reuters



Николай Лукашенко подарил супруге председателя КНР шкатулку. 14 мая 2017 года. Фото: Reuters



Перед торжественным ужином прошла церемония совместной фотосессии с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. 14 мая 2017 года. Фото: Reuters



Александр и Николай Лукашенко на торжественном приеме по случаю проведения форума «Один пояс — один путь» в Пекине 14 мая 2017 года. Фото: Reuters



Александр Лукашенко вместе с другими лидерами государств, прибывшими на саммит «Один пояс и один путь», принял участие в приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина, 14 мая 2017 год. Фото: Reuters



Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 15 мая 2017 года. Фото: Reuters



15 мая 2017 года. Фото: Reuters



Пеезидент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 15 мая 2017 года. Фото: Reuters



15 мая 2017 года. Фото: Reuters



Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. 15 мая 2017 года. Фото: Reuters



Участники заседания круглого стола глав государств — участников форума «Один пояс и один путь». 15 мая 2017 года. Фото: Reuters