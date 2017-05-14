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Объятия и рукопожатия. Визит Лукашенко в Китай в фотографиях
15.05.2017 18:44 — Новости Экономики | Tut.by
С 13 по 15 мая Александр Лукашенко находился в Китае. Он принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», а также провел переговоры с главами государств. Визит президента в Китай — в фотогалерее.
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Он принял участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", а также провел переговоры с главами государств.
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