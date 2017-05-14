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Европейский инвестиционный банк планирует вложить в белорусские проекты до 200 млн евро

15.05.2017 20:17 — Новости Экономики | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел по итогам встречи постоянного представителя Беларуси при ЕС Александра Михневича и вице-президента ЕИБ Василя Худека.

"Тем самым завершена процедура согласования условий деятельности ЕИБ в нашей стране, и теперь все три главных европейских финансовых института (ЕИБ, Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк) имеют возможность работать в Беларуси", - говорится в сообщении.

На встрече стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Беларуси и ЕИБ. Особое внимание уделено развитию транспортных сетей, малого и среднего бизнеса, энергосберегающих технологий, охраны окружающей среды. В 2017 году ЕИБ планирует вложить в финансирование белорусских проектов до 200 млн евро.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Тем самым завершена процедура согласования условий деятельности ЕИБ в нашей стране, и теперь все три главных европейских финансовых института (ЕИБ, Европейский...

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