Беларусь подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Рамочное соглашение между Беларусью и Европейским инвестиционным банком было подписано в Люксембурге в понедельник, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.



© Фото: The European Investment Bank Европейский инвестиционный банк придет в Беларусь

Проект данного соглашения был одобрен президентом Александром Лукашенко 7 марта текущего года. В Люксембурге его подписали постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич и вице-президент ЕИБ Васил Худек.

"Тем самым была завершена процедура согласования условий деятельности ЕИБ в нашей стране, и теперь все три главных европейских финансовых института – ЕИБ, Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк – имеют возможность работать в Беларуси", – сказали в МИД.

На встрече Михневич и Худек обсудили направления сотрудничества Беларуси и банка, уделив особое внимание уделено развитию транспортных сетей, малого и среднего бизнеса, а также энергосберегающих технологий и охраны окружающей среды.

По информации ведомства, в текущем году банк планирует вложить в финансирование белорусских проектов до 200 миллионов евро.

Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. ЕИБ предоставляет долгосрочное финансирование для реализации обоснованных и жизнеспособных инвестиционных проектов в поддержку программных целей ЕС в Европе и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств – членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.