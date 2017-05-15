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Китай может выделить Беларуси 1 млрд долларов для завершения модернизации НПЗ

16.05.2017 08:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита в $ 1 млрд для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Беларуси содействие в данном вопросе. В этой связи он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос.

Проекты по модернизации белорусских НПЗ технически сложные. Владельцы технологий — в основном европейские и американские компании, поэтому от возможности предоставления несвязанных кредитов зависит успешность и эффективность их реализации.

По оценкам специалистов, необходимая сумма составляет около $ 1 млрд.

 
 
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По словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Беларуси содействие в данном вопросе. В этой связи он поручил руководителям профильных ведомств...

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