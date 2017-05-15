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Книга об инвестиционном климате Беларуси презентована в Китае
16.05.2017 09:49 — Новости Экономики | БелТА
16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине состоялась презентация книги "Инвестиционный климат Беларуси и китайско-белорусское инвестиционное сотрудничество", выпущенной издательством "Цзинцзи кэсюэ" ("Экономическая наука").
Автор книги - доктор экономических наук Жэнь Фэй - подробно анализирует инвестиционный климат Беларуси с точки зрения истории, географии, политики, экономики, права, общества, а также знакомит читателей с макроэкономикой, финансами, общим положением дел в регионах и отраслях, а также программами социально-экономического развития Беларуси.
В книге автор приводит ряд примеров инвестиционного сотрудничества двух стран, среди которых Китайско-белорусский индустриальный парк и проекты сотрудничества в области энергетики, ресурсов, транспорта и телекоммуникаций.
Жэнь Фэй много лет занимается исследованиями экономических вопросов стран Восточной Европы.-0-
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Автор книги - доктор экономических наук Жэнь Фэй - подробно анализирует инвестиционный климат Беларуси с точки зрения истории, географии, политики, экономики,...
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