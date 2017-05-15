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Книга об инвестиционном климате Беларуси презентована в Китае

16.05.2017 09:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Книга об инвестиционном климате Беларуси презентована в Китае

16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине состоялась презентация книги "Инвестиционный климат Беларуси и китайско-белорусское инвестиционное сотрудничество", выпущенной издательством "Цзинцзи кэсюэ" ("Экономическая наука").

Автор книги - доктор экономических наук Жэнь Фэй - подробно анализирует инвестиционный климат Беларуси с точки зрения истории, географии, политики, экономики, права, общества, а также знакомит читателей с макроэкономикой, финансами, общим положением дел в регионах и отраслях, а также программами социально-экономического развития Беларуси.

В книге автор приводит ряд примеров инвестиционного сотрудничества двух стран, среди которых Китайско-белорусский индустриальный парк и проекты сотрудничества в области энергетики, ресурсов, транспорта и телекоммуникаций.

Жэнь Фэй много лет занимается исследованиями экономических вопросов стран Восточной Европы.-0-

 
 
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Автор книги - доктор экономических наук Жэнь Фэй - подробно анализирует инвестиционный климат Беларуси с точки зрения истории, географии, политики, экономики,...

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