Книга об инвестиционном климате Беларуси презентована в Китае

16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине состоялась презентация книги "Инвестиционный климат Беларуси и китайско-белорусское инвестиционное сотрудничество", выпущенной издательством "Цзинцзи кэсюэ" ("Экономическая наука").

Автор книги - доктор экономических наук Жэнь Фэй - подробно анализирует инвестиционный климат Беларуси с точки зрения истории, географии, политики, экономики, права, общества, а также знакомит читателей с макроэкономикой, финансами, общим положением дел в регионах и отраслях, а также программами социально-экономического развития Беларуси.

В книге автор приводит ряд примеров инвестиционного сотрудничества двух стран, среди которых Китайско-белорусский индустриальный парк и проекты сотрудничества в области энергетики, ресурсов, транспорта и телекоммуникаций.

Жэнь Фэй много лет занимается исследованиями экономических вопросов стран Восточной Европы.-0-