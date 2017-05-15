Министерством юстиции Республики Беларусь зарегистрировано Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение «Говори правду» (сокращенное название — РИПОО «Говори правду»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отмечается, что целями деятельности данного общественного объединения являются содействие построению в Беларуси системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения; объединение граждан для совместной исследовательско-просветительской деятельности в сфере политики, экономики, социальных и гуманитарных отношений; формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан.

Напомним, кампания «Говори правду» пыталась получить официальную регистрацию семь лет.

Первым председателем «Говори правду» был поэт, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, в 2015 году он вышел из объединения, обвинив его в связях со спецслужбами. Некляева сменил его заместитель и бывший глава предвыборного штаба Андрей Дмитриев. Кандидатом на выборах президента Беларуси от этой кампании в 2015 году стала Татьяна Короткевич. После этого в кампании двойное лидерство. В 2010, 2011, 2013, 2015 и 2016 годах попытки получить регистрацию в Минюсте также не увенчались успехом.