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Китай готов вложить миллиард в белорусские НПЗ и продолжит строить в Беларуси

16.05.2017 10:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Во время переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена информация о том, что Китай будет и дальше помогать Беларуси строить социальное жилье и готов вложить миллиард долларов в модернизацию НПЗ.

Как сообщается, китайская сторона готова оказать Беларуси помощь для модернизации НПЗ. Речь идет о сумме в миллиард долларов. Эти деньги требуются для завершения процесса модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Такое предложение было сделано Александру Лукашенко во время его переговоров с главой КНР в Пекине. Заметим, что ранее в Беларуси повышение стоимости бензина  (с начала этого года топливо в стране становилось дороже шесть раз) объясняли именно необходимостью модернизировать НПЗ.

Кроме того, китайская сторона заявила о намерении продолжить оказание Беларуси помощи при строительстве социального жилья. Как сообщает БЕЛТА, договоренность об этом была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи, подписанном с белорусской стороны Владимиром Зиновским. По итогам переговоров глав государств было заключено межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.

На этом визит Лукашенко в Китай сегодня завершился. Напомним, что сегодня лидеры двух стран также приняли решение о создании совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах.

Напомним, что рабочий визит в КНР президент Беларуси совершает 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой: нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена информация о том, что Китай будет и дальше помогать Беларуси строить...

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