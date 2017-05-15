Китай готов вложить миллиард в белорусские НПЗ и продолжит строить в Беларуси

Во время переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена информация о том, что Китай будет и дальше помогать Беларуси строить социальное жилье и готов вложить миллиард долларов в модернизацию НПЗ.

Как сообщается, китайская сторона готова оказать Беларуси помощь для модернизации НПЗ. Речь идет о сумме в миллиард долларов. Эти деньги требуются для завершения процесса модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Такое предложение было сделано Александру Лукашенко во время его переговоров с главой КНР в Пекине. Заметим, что ранее в Беларуси повышение стоимости бензина (с начала этого года топливо в стране становилось дороже шесть раз) объясняли именно необходимостью модернизировать НПЗ.

Кроме того, китайская сторона заявила о намерении продолжить оказание Беларуси помощи при строительстве социального жилья. Как сообщает БЕЛТА , договоренность об этом была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи, подписанном с белорусской стороны Владимиром Зиновским. По итогам переговоров глав государств было заключено межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути.

На этом визит Лукашенко в Китай сегодня завершился. Напомним, что сегодня лидеры двух стран также приняли решение о создании совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах.