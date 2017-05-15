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Китай готов вложить миллиард в белорусские НПЗ и продолжит строить в Беларуси
16.05.2017 10:29 — Новости Экономики | БДГ
Во время переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена информация о том, что Китай будет и дальше помогать Беларуси строить социальное жилье и готов вложить миллиард долларов в модернизацию НПЗ.
Как сообщается, китайская сторона готова оказать Беларуси помощь для модернизации НПЗ. Речь идет о сумме в миллиард долларов. Эти деньги требуются для завершения процесса модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Такое предложение было сделано Александру Лукашенко во время его переговоров с главой КНР в Пекине. Заметим, что ранее в Беларуси
Кроме того, китайская сторона заявила о намерении продолжить оказание Беларуси помощи при строительстве социального жилья. Как сообщает
На этом визит Лукашенко в Китай сегодня завершился. Напомним, что сегодня лидеры двух стран также
Напомним, что рабочий визит в КНР президент Беларуси
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Во время переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином была озвучена информация о том, что Китай будет и дальше помогать Беларуси строить...
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