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Мой район. Ангарская. «Пьяных дворников и электриков уже не встретишь, бесят только ночные мотоциклисты и запахи с завода»
16.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Выбор в пользу Ангарской был сделан по причине того, что шесть лет назад двухкомнатные квартиры здесь стоили немногим дороже однокомнатных в «престижных» районах. Репутация у микрорайона сомнительная, и у этого есть основания. Наркоманов и алкоголиков здесь, и правда, хватает, но их не больше, чем в любом другом старом спальном районе Минска. Есть микрорайоны, которые со стороны выглядят куда более «синими», чем Ангара. Да, иногда ночью приходится вызывать милицию из-за шумных компаний, но так может быть в любом районе и любом дворе. Сейчас поздно вечером во дворах у вас не спросят, из какого вы района, а закурить попросят, когда действительно закончились сигареты.
— Ситуация с парковкой у нас во дворе, например, нормальная. Благодаря проведенной в 2010 году реконструкции дворов мест более-менее хватает. Плюс около конечной общественного транспорта находится вместительная платная стоянка, на которой всегда имеются свободные места. Я часто там оставляю машину, когда приезжаю поздно – проще заплатить рубль, чем искать место во дворах или вдоль улицы. При этом все равно находятся люди, которые паркуются на зеленой зоне и на тротуарах. В других дворах, которые не затронула реконструкция, ситуация хуже, там меньше места для машин. ЖЭС борется с нерадивыми «паркунами», устанавливая полусферы, которые не дают парковаться на тротуарах. Это помогает.
Вообще, местное ЖЭУ работает отлично. К ним у меня очень мало вопросов. У нас в микрорайоне я никогда не видел пьяных дворников, двор и подъезд всегда убираются. Правда, после того, как сократили интервалы уборки – песка в подъезде определенно стало больше. Электрики, сантехники и другие рабочие, с которыми приходилось контактировать, никогда пьяными не были и всегда оперативно решали вопросы, по которым пару раз приходилось к ним обращаться.
— Мой дом находится довольно близко к МКАД, шум от которой слышно хорошо. После зимы, когда первый раз открываешь на ночь окно, спать становится сложно, но к шуму быстро привыкаешь — он монотонный. Бесят только мотоциклисты, которым ручку газа почему-то надо выкрутить именно ночью. Летом от жары и частично от шума — окно все равно надо держать закрытым — спасает кондиционер.
Внутри микрорайона есть лесопарк, что мне очень нравится. Можно прогуляться с женой и ребенком, летом там не так жарко. Иногда в лесу жарят шашлыки, а могут и «поляну» накрыть. Но лес внутри микрорайона патрулирует милиция, поэтому серьезно употреблять предпочитают в лесу за кольцевой. В нем, кстати, можно насобирать ягод.
Я живу на Ангарской шесть лет. За это время здесь появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин». Возле станции метро «Могилевская», ближайшей к нам, открылся ТЦ «МОМО», где находится «Гиппо». Также за время, что я здесь живу, в микрорайоне появилось несколько новостроек, предназначенных для очередников и многодетных семей.
Району очень не хватает кинотеатра. Что касается продуктовых магазинов, то рядом несколько обычных универсамов, где можно купить необходимые продукты. В торговом центре Simax находится «Евроопт». В этом же ТЦ на втором этаже даже какую-то одежду продают, но выбор там минимален. Прошлой осенью в универсаме «Заводской» открылась популярная сетевая пиццерия. Она заняла места рюмочной, в которой после работы любили заседать мужики.
— По социальной инфраструктуре. У меня прямо во дворе расположен детский сад, который считается лучшим в микрорайоне. На нашу Ангарскую-3 приходится четыре детских сада, школа и гимназия. Относительно недалеко детская поликлиника. Правда, ее здание очень старое. А к взрослой поликлинике, до которой можно дойти пешком, лет семь назад пристроили новый корпус.
Здесь хорошо жить с детьми, так как нет проблем с определением ребенка в детский сад или школу. В районе есть филиал Дворца детей и молодежи с кружками для малышни. Взрослым людям здесь жить не хуже, чем в большинстве удаленных спальных районов.
— Ангарская — это типичный спальный район, куда его жители приезжают переночевать. Но так не только здесь, так в любом «спальнике». Добираться из центра, например, сюда не так удобно, как во многие другие микрорайоны. Но транспортное сообщение развито хорошо — 12-13 минут на троллейбусе, и ты возле станции метро «Могилевская». В центр города, например, в район Немиги, так добираться быстрее, чем на машине, особенно в час-пик. Плюс при пользовании общественным транспортом автоматически снимается вопрос парковки в центре.
Вообще, наш микрорайон — это как маленький город, где есть свой небольшой центр. В районе перекрестка улиц Нестерова и Герасименко собраны небольшие магазинчики, почта, отделение банка, швейная мастерская. Здесь работает магазин «Хатнi» — пережиток 90-х, где для покупки молока, хлеба и фруктов надо отстоять три очереди. Если часто сюда заходить и покупать одно и то же, то через некоторое время продавцы у тебя уже не спрашивают, что тебе нужно, они спрашивают, сколько. Здесь же рядом опорный пункт милиции, который открывается в 17.00. А в 16.50 рядом можно наблюдать множество местных «синюг», которых задержали за распитие во дворах и привели составлять протоколы.
— Сравнивать, например, Ангарскую и Малиновку, в которой жил раньше, на мой взгляд, некорректно, потому что они, как два разных города со своими особенностями. А станция метро «Малиновка» от Малиновки-4, например, так же далеко, как «Могилевская» от Ангарской-3 или 4.
Минус района — запахи. ТЭЦ-3 топится газом, поэтому особого запаха от нее нет, но иногда происходят аварийные сбросы давления, которые сопровождаются очень громким звуком. В это время кажется, что где-то взлетает ракета. Как живут люди на Алтайской или Одесской, у которых ТЭЦ прямо под окнами, я не представляю. При ветре соответствующего направления иногда чувствуется запах от тракторного завода, но такой откровенной вони, как в Дражне, нет. Весной ветер с полей притягивает запах навоза. Зато воду, в отличие от той же Малиновки, можно без отвращения пить из крана.
Фото: Павел Садовский
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Мой район. Ангарская. «Пьяных дворников и электриков уже не встретишь, бесят только ночные мотоциклисты и запахи с завода»
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