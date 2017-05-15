Мой район. Ангарская. «Пьяных дворников и электриков уже не встретишь, бесят только ночные мотоциклисты и запахи с завода»

— Мой дом находится довольно близко к МКАД, шум от которой слышно хорошо. После зимы, когда первый раз открываешь на ночь окно, спать становится сложно, но к шуму быстро привыкаешь — он монотонный. Бесят только мотоциклисты, которым ручку газа почему-то надо выкрутить именно ночью. Летом от жары и частично от шума — окно все равно надо держать закрытым — спасает кондиционер.

Внутри микрорайона есть лесопарк, что мне очень нравится. Можно прогуляться с женой и ребенком, летом там не так жарко. Иногда в лесу жарят шашлыки, а могут и «поляну» накрыть. Но лес внутри микрорайона патрулирует милиция, поэтому серьезно употреблять предпочитают в лесу за кольцевой. В нем, кстати, можно насобирать ягод.

Я живу на Ангарской шесть лет. За это время здесь появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин». Возле станции метро «Могилевская», ближайшей к нам, открылся ТЦ «МОМО», где находится «Гиппо». Также за время, что я здесь живу, в микрорайоне появилось несколько новостроек, предназначенных для очередников и многодетных семей.

Району очень не хватает кинотеатра. Что касается продуктовых магазинов, то рядом несколько обычных универсамов, где можно купить необходимые продукты. В торговом центре Simax находится «Евроопт». В этом же ТЦ на втором этаже даже какую-то одежду продают, но выбор там минимален. Прошлой осенью в универсаме «Заводской» открылась популярная сетевая пиццерия. Она заняла места рюмочной, в которой после работы любили заседать мужики.