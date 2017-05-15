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Минск и Киев хотят вместе использовать нефтепровод "Мозырь – Броды"

16.05.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Беларусь и Украина планируют подписать соглашение о взаимодействии для эффективного использования участка "Мозырь – Броды" магистрального нефтепровода "Дружба", сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".

Минск и Киев хотят вместе использовать нефтепровод "Мозырь – Броды"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участок "Мозырь – Броды" соединяет южную ветку магистрального нефтепровода "Дружба", проходящую по территории Беларуси, и участок нефтепровода, идущий по территории Украины. Оператором украинского участка выступает компания "Укртранснафта". В 2010 году через данный отрезок на Мозырский НПЗ поступала сначала венесуэльская, а затем азербайджанская нефть, доставляемая по морю в порт Одессы. 

"Планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов дружба на участке "Мозырь – Броды" между ОАО "Гомельтранснефть" и ПАО "Укртранснафта", – сообщили в концерне. 

Там добавили, что соглашение планируется подписать в рамках заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти, которое впервые пройдет в Минске 23 мая. 

В концерне добавили, что на этом заседании также будет заключено соглашение о сотрудничестве с российской "Транснефтью".

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Минске планируется подписать соответствующее соглашение.

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