МИНСК, 16 мая – Sputnik. Беларусь и Украина планируют подписать соглашение о взаимодействии для эффективного использования участка "Мозырь – Броды" магистрального нефтепровода "Дружба", сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".



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Участок "Мозырь – Броды" соединяет южную ветку магистрального нефтепровода "Дружба", проходящую по территории Беларуси, и участок нефтепровода, идущий по территории Украины. Оператором украинского участка выступает компания "Укртранснафта". В 2010 году через данный отрезок на Мозырский НПЗ поступала сначала венесуэльская, а затем азербайджанская нефть, доставляемая по морю в порт Одессы.

"Планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов дружба на участке "Мозырь – Броды" между ОАО "Гомельтранснефть" и ПАО "Укртранснафта", – сообщили в концерне.

Там добавили, что соглашение планируется подписать в рамках заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти, которое впервые пройдет в Минске 23 мая.

В концерне добавили, что на этом заседании также будет заключено соглашение о сотрудничестве с российской "Транснефтью".