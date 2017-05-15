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"Гомельтранснефть Дружба" и "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве
16.05.2017 11:22 — Новости Экономики | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды, сообщили сегодня журналистам в концерне "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение оговаривает технические и юридические аспекты взаимоотношений двух компаний, являющихся частями единой нефтетранспортной системы - нефтепровода "Дружба".
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Соглашение оговаривает технические и юридические аспекты взаимоотношений двух компаний, являющихся частями единой нефтетранспортной системы - нефтепровода...
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