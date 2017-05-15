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Заседание правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти состоится в Минске 23 мая

16.05.2017 11:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Заседание правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти состоится в Минске 23 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) состоится в Минске 23 мая, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Починок, передает корреспондент БЕЛТА.

"23 мая состоится седьмое заседание правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Это неправительственная организация, которая объединяет транспортировщиков нефти. В нее входят семь членов, все они будут принимать участие в собрании в Минске", - отметил Олег Починок.

Принимающая сторона - ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое является членом МАТН наряду с АО "МЕРО ЧР" (Чехия), ПАО "Транснефть" (Россия), АО "Транспетрол" (Словакия), АО "МОЛ" (Венгрия), АО "КазТрансОйл" (Казахстан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

В заседании примут участие представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в статусе наблюдателя, а также ПАО "Укртранснафта" (Украина), заявившая о своей заинтересованности в членстве в ассоциации. Для участия во встрече в Минске приглашена компания ПЭРН "Пшиязнь" АО (Польша).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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