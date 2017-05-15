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Китайская компания может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси

16.05.2017 11:36 — Новости Экономики | БелТА  
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Китайская компания может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Министр экономики Владимир Зиновский, находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации во время рабочего визита Президента Беларуси, встретился с руководством Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC). "В качестве перспективных направлений сотрудничества стороны отметили участие компаний CRCC в дальнейшем создании инфраструктуры и объектов индустриального парка "Великий камень", третьей линии минского метро, а также договорились проработать возможность строительства высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до Минска и к границе с Россией. Для детального обсуждения перспектив и условий их реализации в июне китайские компании посетят Беларусь и проведут переговоры с заинтересованными ведомствами и организациями", - пояснили в Минэкономики.

Во время встречи Владимир Зиновский отметил, что белорусская сторона приветствует участие компаний CRCC в строительстве инфраструктуры индустриального парка и иных социальных объектов, в том числе за счет технико-экономической помощи КНР. Он подчеркнул, что страна заинтересована в профессиональных компаниях, готовых привлечь на взаимовыгодной основе финансовые ресурсы для реализации проектов в Беларуси. Учитывая тенденцию к переходу кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая в русло прямых инвестиций, министр пригласил китайские компании рассмотреть новые проекты и принять в них участие не только в качестве подрядчиков, но и путем вхождения в капитал и вложения инвестиций, подкрепляя тем самым долгосрочную основу сотрудничества и взаимовыгодного интереса.

На переговорах с руководством CRCC и ее дочерних компаний (China Railway 25th Bureau Group и China Civil Engineering Construction Corporation) белорусской делегации были презентованы основные достижения данного холдинга.

Холдинг CRCC - крупная строительная корпорация, находящаяся под управлением Комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. Она специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, метро, автомагистралей, мостов, тоннелей, объектов недвижимости и ведет бизнес более чем в 100 странах мира. CRCC занимает 62-е место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) и третье место в рейтинге крупнейших подрядчиков мира (Top 250 Global Constructors). Корпорация занимает лидирующие позиции среди китайских предприятий-подрядчиков в железнодорожном строительстве. На ее счету более 100 тыс. км железнодорожных путей, проложенных в Китае, в том числе половина китайских высокоскоростных железных дорог.

CRCC обладает технологиями и опытом строительства высокоскоростных железных дорог, обеспечивающих возможность передвижения состава со скоростью до 350 км/ч. Дочерние компании CRCC зарегистрировали в Беларуси свои официальные представительства. Компания China Railway 25th Bureau Group - генподрядчик на объектах торгово-логистического комплекса China Merchants Group в парке "Великий камень", строительства социального жилья и студенческих общежитий. По поручению правительства в 2016 году был организован семинар для белорусских строительных организаций, на котором объекты, возводимые данной компанией, приведены в пример как образец профессионального выполнения строительных работ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр экономики Владимир Зиновский, находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации во время рабочего визита Президента Беларуси,...

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