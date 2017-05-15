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"Белнефтехим" рассчитывает на сохранение в 2017 году объемов перекачки транзитной нефти
16.05.2017 11:32 — Новости Экономики | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рассчитывает на сохранение в 2017 году объемов перекачки транзитной нефти, заявила сегодня журналистам и.о. заместителя председателя концерна Наталья Лейченко, передает корреспонденту БЕЛТА.
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рассчитывает на сохранение в 2017 году объемов перекачки транзитной нефти, заявила сегодня журналистам и.о. заместителя...
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