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Компартию Беларуси возглавил молодой депутат Алексей Сокол
16.05.2017 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Пленум Компартии Беларуси 13 мая избрал новым первым секретарем Алексея Сокола, 43-летнего депутата Палаты представителей от Минска. Прежний глава партии Игорь Карпенко в конце 2016 года стал министром образования и попросил освободить себя от обязанностей первого секретаря. О результатах заседания пленума сообщает
Вторым секретарем партии стал Георгий Атаманов, который до этого занимал должность секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе.
Алексей Сокол родился в 1973 году в Минске. У него два высших образования — экономическое из БГЭУ и по специальности «Государственное и местное управление» из Академии при президенте.
Свою карьеру Сокол строил в ЦУМе, пройдя путь от комплектовщика склада и продавца, до первого заместителя гендиректора. В 2014 году также стал депутатом Мингорсовета. В 2016-м — депутатом парламента по Восточному округу. Кроме членства в Компартии, Сокол также входит в РОО «Белая Русь».
В своем
Он также раскритиковал «некоторых управленцев, продвигающих либеральные методы и бездумную раздачу государственной собственности, предлагающих модели развития страны по рекомендациям западных советников и фондов».
Кроме того, по словам нового лидера коммунистов, нельзя недооценивать «цинизм и упорство, с которыми доморощенная оппозиция пытается расширить свою социальную опору, спекулируя на временных трудностях, используя их как аргумент в стремлении насадить хаос в сознании масс, направляя его на протест против действующей власти, используя левые призывы, проталкивая свои ментальные интересы».
Пленум Компартии Беларуси 13 мая избрал новым первым секретарем Алексея Сокола, 43-летнего депутата Палаты представителей от Минска. Прежний глава партии Игорь Карпенко в конце 2016 года стал министром образования и попросил освободить себя от обязанностей первого секретаря. О результатах заседания пленума сообщает
Вторым секретарем партии стал Георгий Атаманов, который до этого занимал должность секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе.
Алексей Сокол родился в 1973 году в Минске. У него два высших образования — экономическое из БГЭУ и по специальности «Государственное и местное управление» из Академии при президенте.
Свою карьеру Сокол строил в ЦУМе, пройдя путь от комплектовщика склада и продавца, до первого заместителя гендиректора. В 2014 году также стал депутатом Мингорсовета. В 2016-м — депутатом парламента по Восточному округу. Кроме членства в Компартии, Сокол также входит в РОО «Белая Русь».
В своем
Он также раскритиковал «некоторых управленцев, продвигающих либеральные методы и бездумную раздачу государственной собственности, предлагающих модели развития страны по рекомендациям западных советников и фондов».
Кроме того, по словам нового лидера коммунистов, нельзя недооценивать «цинизм и упорство, с которыми доморощенная оппозиция пытается расширить свою социальную опору, спекулируя на временных трудностях, используя их как аргумент в стремлении насадить хаос в сознании масс, направляя его на протест против действующей власти, используя левые призывы, проталкивая свои ментальные интересы».
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Прежний глава партии Игорь Карпенко в конце 2016 года стал министром образования и попросил освободить себя от обязанностей первого секретаря.
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