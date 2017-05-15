Компартию Беларуси возглавил молодой депутат Алексей Сокол

Пленум Компартии Беларуси 13 мая избрал новым первым секретарем Алексея Сокола, 43-летнего депутата Палаты представителей от Минска. Прежний глава партии Игорь Карпенко в конце 2016 года стал министром образования и попросил освободить себя от обязанностей первого секретаря. О результатах заседания пленума сообщает пресс-служба КПБ.



Алексей Сокол, фото пресс-службы КПБ

Вторым секретарем партии стал Георгий Атаманов, который до этого занимал должность секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе.

Алексей Сокол родился в 1973 году в Минске. У него два высших образования — экономическое из БГЭУ и по специальности «Государственное и местное управление» из Академии при президенте.

Свою карьеру Сокол строил в ЦУМе, пройдя путь от комплектовщика склада и продавца, до первого заместителя гендиректора. В 2014 году также стал депутатом Мингорсовета. В 2016-м — депутатом парламента по Восточному округу. Кроме членства в Компартии, Сокол также входит в РОО «Белая Русь».

В своем докладе на пленуме 13 мая Сокол призвал партию принять «взвешенные решения» по подготовке к местным выборам 2018 года и «выработать механизм действий как в условиях реальной многопартийности влиять на общественные процессы и продвигать в сознание масс социалистические идеи народовластия и справедливости».

Он также раскритиковал «некоторых управленцев, продвигающих либеральные методы и бездумную раздачу государственной собственности, предлагающих модели развития страны по рекомендациям западных советников и фондов».

Кроме того, по словам нового лидера коммунистов, нельзя недооценивать «цинизм и упорство, с которыми доморощенная оппозиция пытается расширить свою социальную опору, спекулируя на временных трудностях, используя их как аргумент в стремлении насадить хаос в сознании масс, направляя его на протест против действующей власти, используя левые призывы, проталкивая свои ментальные интересы».

Пленум Компартии Беларуси 13 мая избрал новым первым секретарем Алексея Сокола, 43-летнего депутата Палаты представителей от Минска. Прежний глава партии Игорь Карпенко в конце 2016 года стал министром образования и попросил освободить себя от обязанностей первого секретаря. О результатах заседания пленума сообщает пресс-служба КПБ.

Вторым секретарем партии стал Георгий Атаманов, который до этого занимал должность секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе.

Алексей Сокол родился в 1973 году в Минске. У него два высших образования — экономическое из БГЭУ и по специальности «Государственное и местное управление» из Академии при президенте.

Свою карьеру Сокол строил в ЦУМе, пройдя путь от комплектовщика склада и продавца, до первого заместителя гендиректора. В 2014 году также стал депутатом Мингорсовета. В 2016-м — депутатом парламента по Восточному округу. Кроме членства в Компартии, Сокол также входит в РОО «Белая Русь».

В своем докладе на пленуме 13 мая Сокол призвал партию принять «взвешенные решения» по подготовке к местным выборам 2018 года и «выработать механизм действий как в условиях реальной многопартийности влиять на общественные процессы и продвигать в сознание масс социалистические идеи народовластия и справедливости».

Он также раскритиковал «некоторых управленцев, продвигающих либеральные методы и бездумную раздачу государственной собственности, предлагающих модели развития страны по рекомендациям западных советников и фондов».

Кроме того, по словам нового лидера коммунистов, нельзя недооценивать «цинизм и упорство, с которыми доморощенная оппозиция пытается расширить свою социальную опору, спекулируя на временных трудностях, используя их как аргумент в стремлении насадить хаос в сознании масс, направляя его на протест против действующей власти, используя левые призывы, проталкивая свои ментальные интересы».