ZTE планирует реализовать в Беларуси новые проекты в сфере контейнерных перевозок и организации таможенного досмотра

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания ZTE планирует реализовать новые ИТ-проекты в сферах контейнерных перевозок и организации таможенного досмотра в Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Находясь в Китайской Народной Республике в составе официальной делегации в рамках рабочего визита Президента Беларуси, министр экономики Владимир Зиновский встретился с руководством корпорации ZTE. Во время переговоров, в которых также участвовали руководители Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного таможенного комитета, ГКНТ и администрации индустриального парка "Великий камень", обсуждались планы по строительству в парке завода по производству технологического оборудования, а также реализации новых IT-проектов в сферах контейнерных перевозок и организации таможенного досмотра.

ZTE Сorporation - государственная китайская компания, один из мировых лидеров среди поставщиков телекоммуникационного оборудования, сетевых решений и мобильных устройств. Занимает первое место в мире по количеству заявок на патенты и является одним из основных держателей патентов в области связи и телекоммуникаций. Корпорация уже длительное время работает в Беларуси. В сфере информационно-коммуникационных технологий компания реализует проекты по строительству и развитию телекоммуникационной инфраструктуры, сетей стационарного и беспроводного широкополосного доступа, сетей сотовой подвижной электросвязи, производству и поставке абонентского оборудования и другие.

Взаимовыгодное сотрудничество с ZTE осуществляется в области подготовки и переподготовки студентов и специалистов по вопросам технической эксплуатации и обслуживания телекоммуникационного оборудования. При участии корпорации в Беларуси была создана компания ООО "Завод телекоммуникационного оборудования", которая стала одним из первых резидентов индустриального парка "Великий камень". Компания планирует осуществить в парке строительство завода по производству технологического оборудования.-0-