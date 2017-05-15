16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" рассчитывает на сохранение в 2017 году объемов перекачки транзитной нефти, заявила сегодня журналистам и.о. заместителя председателя концерна Наталья Лейченко, передает корреспонденту БЕЛТА.

"В сравнении с 2015 годом объемы транзитной прокачки нефти (в 2016 году. - Прим. БЕЛТА) практически не изменились, они сохранились на прежнем уровне. Мы предполагаем сохранение объемов транзитной прокачки нефти в 2017 году", - отметила Наталья Лейченко.

По ее словам, по территории Беларуси транспортируется около трети всех экспортных объемов российской нефти. В 2016 году было прокачено около 72,1 млн т российской нефти, из них 52,5 млн т - транзитная нефть.

Что касается поставок нефти на территорию Беларуси в адрес белорусских нефтеперерабатывающих заводов, Наталья Лейченко констатировала снижение объемов: если в 2015 году было поставлено 20 млн т, то в 2016 году - около 18 млн т.

"Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" вкладывают значительные средства в поддержание состояния трубопроводной системы. На сегодняшний день мы полностью готовы к прокачке всех объемов нефти, которые Россия готова поставлять по нашему направлению", - подчеркнула Наталья Лейченко.-0-