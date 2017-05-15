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"Гомельтранснефть Дружба" и "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве

16.05.2017 11:22 — Новости Экономики | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке Мозырь-Броды, сообщили сегодня журналистам в концерне "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение оговаривает технические и юридические аспекты взаимоотношений двух компаний, являющихся частями единой нефтетранспортной системы - нефтепровода "Дружба".

По словам генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олега Починка, участок Мозырь-Броды в настоящее время функционирует в нормальном режиме, российская нефть транспортируется в Европу. "По сути, подписание соглашение - техническая пролонгация существующего договора, который действовал с 2004 года", - сказал Олег Починок.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве будет подготовлено и планируется к подписанию с российской "Транснефтью". Такие соглашения углубляют уровень и степень взаимодействия организаций, отметил гендиректор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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