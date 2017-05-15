Минск рассчитывает на сохранение объемов транзита российской нефти

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Беларусь рассчитывает на сохранение в текущем году объемов транзита российской нефти на уровне 2016 года, заявила исполняющая обязанности заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Наталья Лейченко.

По данным концерна, в 2016 году по территории Беларуси было прокачано более 71 миллиона тонн нефти, в том числе более 50 миллионов – транзитом.

"По территории Беларуси сегодня осуществляется транспортировка примерно трети экспортных объемов российской нефти. За 2016 год прокачка составила 72,1 миллиона тонн, в том числе 52,5 миллиона тонн составил транзит. Из транзитного объема 38,8 миллиона тонн было прокачано в направлении Польши и Германии, 13,7 миллиона – Словакии и Венгрии", – сказала Лейченко во вторник на брифинге в Минске.

Она отметила, что по сравнению с 2015 годом объем транзита практически не изменился. "Мы прогнозируем сохранение таких показателей и в этом году", – сообщила представитель концерна.

Лейченко обратила внимание, что в 2016 году из-за сокращения Россией поставок нефти для Беларуси в связи с нефтегазовым спором прокачка нефти для нужд белорусских НПЗ сократилась до 18 миллионов тонн против 23 миллионов в 2015-м.

"Наши нефтетранспортные предприятия вкладывают большие инвестиции в поддержание своего уровня, поэтому сегодня мы готовы транспортировать весь необходимый России объем нефти", – добавила она.